Rubrique sponsorisée CASUD : Signature de la Charte d’engagement réciproque entre la Commune de l’Entre-Deux et la CASUD

Par CASUD - Publié le Jeudi 19 Août 2021 à 15:13

André THIEN AH KOON, Président de la CASUD était représenté ce jeudi 19 août 2021 à l’Entre-Deux par Mme Augustine ROMANO pour la signature de la Charte d’engagement réciproque -Agriculture Durable- dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain ». Cette charte a été signée, au nom du Président de la CASUD par Mme Romano, et par le maire de l’Entre-Deux, M. Bachil VALY, en présence d’élus de son conseil municipal, de représentants du monde agricole et de nombreuses associations. Elle officialise la volonté des différents acteurs de contribuer à la mise en œuvre du Plan Alimentaire Territorial sur la Commune de l’Entre-Deux et notamment à : produire plus facilement un repas végétarien hebdomadaire pour les élèves,

émettre des bons alimentaires verts pour la population la plus fragile,

créer une filière d’huiles essentielles,

consolider l’agriculture bio et raisonnée,

accompagner les familles à la consommation durable et équitable,

créer une épicerie sociale et une boutique des producteurs,

assurer la gestion des biodéchets. Le Plan Alimentaire Territorial sera coordonné par l’Organisation Solidaire pour la Production Agricole et Alimentaire Locale qui sera installée en octobre. Elle sera composée de représentants de collectivités et d’institutions, d’agriculteurs, d’associations citoyennes, d’entreprises et d’organismes de formations et de recherches. Ce plan s’inscrit dans le programme « Petites Villes de Demain ». Impulsé par l’État en partenariat avec les intercommunalités, ce programme consiste à mettre en place une nouvelle politique publique destinée aux communes de moins de 20 000 habitants. « Petites Villes de Demain » vise à renforcer leur développement et leur attractivité dans différents domaines tels que l’agriculture durable, la promotion du tourisme, la structuration des quartiers, la création de bassins d’emplois, la valorisation du patrimoine, etc. Concernant la CASUD, deux communes sont inscrites dans le programme "Petites Villes de Demain" : Entre-Deux (6 914 habitants) et Saint-Philippe (5 149 habitants).









