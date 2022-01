Revenir à la Rubrique CASUD CASUD: Saint-Philippe intègre le programme "Petite Villes de Demain"

Ce jeudi 27 janvier 2022, le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, le Président de la CASUD, André Thien Ah Koon, représentée par Mme Vanessa Courtois (5ème vice-présidente de l'intercommunalité ), M. Lucien Giudicelli, Sous-Préfet de Saint-Pierre, et M. Christophe Loiseau de la Banque des Territoires ont signé la Convention d'adhésion de la commune de Saint-Philippe au programme "Petites Villes de Demain". À cette occasion, le Sous-Préfet de Saint-Pierre a tenu à "saluer l'action de la CASUD en faveur de son territoire". En effet, en partenariat avec les différents signataires, la CASUD apportera son concours pour le recrutement d'un chef de projet "Petite Villes de Demain" et contribuera, entre autres, à la lutte contre l'habitat indigne et l'amélioration des logements, aux opérations en lien avec les zones d'activités économiques (sur 5 hectares) , et à la réalisation du port de Saint-Philippe. Pour rappel, "Petite Villes de Demain" est un programme spécifique en faveur des communes de moins de 20 000 habitants et qui permettra à Saint-Philippe d'établir un plan de financement afin de :

- Structurer un bourg multi-service avec deux centralités et des territoires ruraux habités - Préserver l'équilibre rural et écologique - Renforcer l'attractivité touristique - Créer un bassin d'emplois durables Au total, pour l'ensemble des villes qui intégreront le programme "Petites Villes de Demain", 3 milliards d'euros de financement sont prévus par l’État.





