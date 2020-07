A la Une ... CASUD : Patrick Lebreton espère une séparation "dans un an au maximum"

Nouveau conseil communautaire sous tension sur fond du vote des budgets à la CASUD ce vendredi. L’intercommunalité traverse une crise qui semble tout droit la mener vers une scission. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 18:12 | Lu 569 fois





Les élus de la CASUD avaient donc à prendre acte d’un plan de sortie de crise placé sous l’égide du sous-préfet de St-Pierre. Les bases de ce plan seront détaillées dès la semaine prochaine lors d’un nouveau conseil communautaire. Patrick Lebreton et Olivier Rivière ont exprimé leur souhait de quitter la CASUD, "C’est un état de fait (…) il ne faut pas être dans l’hypocrisie" a à nouveau déclaré le maire de St-Joseph. "Pendant tout un mandat on s’est dit on attend(…) les choses n’ont pas changé maintenant il faudra passer par cette étape regrettable, mais à mon sens nécessaire". L’édile espère une séparation "dans un an au maximum". Dans cette perspective, un diagnostic financier devra être réalisé et une attention particulière donnée aux personnels des pôles de St-Philippe et St-Joseph "faire attention qu'ils ne soient pas malmenés". Pour l'avenir, Patrick Lebreton envisage trois possibilités, la CIVIS, la CIREST ou encore la création d'une nouvelle intercommunalité.



En attendant, il a fallu voter les différents budgets, dont le compte administratif 2019 pour lequel le président André Thien Ah Koon s’est d’entrée de jeu félicité en citant les 19 millions d’euros d’excédent de la section fonctionnement au 31 décembre 2019. "Nous devons être fiers de notre travail et des efforts accomplis par tous".



