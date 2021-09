CASUD : Mobilisation des agents à l'appel du SAFPTR

Dans un courrier adressé le 16 septembre dernier à la direction, le SAFPTR prévoit "en cas de non-aboutissement" de ses revendications une grève illimitée dans les prochains jours.



Ce courrier demande notamment à la présidence le maintien de l'ancien régime indemnitaire en IFSE et s'oppose à la répartition "inéquitable" des parts IFSE et CIA concernant le RIFSEEP. Le SAFPTR réclame également le rétablissement "pour tous" d'un carnet mensuel de 15 tickets restaurants à 7 euros.



Concernant la gestion des ressources humaines, le SAFPTR déplore "un manque de moyens par rapport aux ambitions affichées" aussi bien humaines que matériels, mais aussi un "découragement des agents" en raison d'un "management pathogène". Il demande par ailleurs l'application de la décision de justice concernant le régime indemnitaire avec les taux IEMP et IAT "adaptés".