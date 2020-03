CASUD: Mesures de précaution en vue de la collecte des déchets

En raison des mesures exceptionnelles prises par le Président de la République concernant la lutte contre le Covid-19, le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe), afin de maintenir la salubrité publique et de protéger la santé de tous (et notamment celle du personnel chargé de la collecte des ordures ménagères), rappellent que :



 Les mouchoirs jetables, masques (chirurgicaux et autres), lingettes, gants, etc., présentent un risque infectieux important : ils doivent être mis dans des sacs fermés, puis déposés dans le bac vert.



 Les déchets doivent être mis dans les bacs verts ou jaunes selon les tris effectués. Si les bacs sont pleins, les déchets doivent être mis dans des sacs fermés (noués) et posés sur ou à côté des bacs.



 La collecte des déchets (bacs verts, bacs jaunes, déchets verts et encombrants) continue à se faire selon les calendriers habituels : les déchets doivent être sortis la veille du jour de passage.



 Les déchets de soins piquants, coupants ou perforants (aiguilles par exemple) doivent être mis dans des boîtes hermétiques (avec

couvercle). Les patients en auto-traitement peuvent se procurer gratuitement une boîte en pharmacie sur présentation de leur

ordonnance. Une fois remplie, la boîte devra être refermée et rapportée dans un point de collecte en pharmacie.



Le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l’Entre- Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe) remercient la population et l’ensemble des agents impliqués dans la continuité du service publique.