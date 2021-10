A la Une . CASUD / Mairie du Tampon : Les élections d'André Thien Ah Koon définitivement validées

Le Conseil d'Etat donne raison à André Thien Ah Koon. Dans sa décision rendue le 29 septembre dernier, l'instance a validé l'ensemble des opérations électorales liées aux élections municipales et communautaires de 2020 en ce qui concerne Le Tampon et la CASUD. De quoi clore "définitivement les débats à ce sujet", indique l'édile tamponnais. Par NP - Publié le Dimanche 3 Octobre 2021 à 10:54

Les élections d'André Thien Ah Koon en tant que maire du Tampon et président de la CASUD, ainsi que celles des conseillers communautaires, des vice-présidents de la CASUD et des conseillers municipaux et adjoints (y compris de quartiers) du Tampon ont toutes été déclarées régulières et conformes au droit.



"Aucune des critiques de l'opposition tamponnaise concernant le déroulement et le financement de la campagne, les distributions des paniers "fruits et légumes" et des masques à la population ainsi que le soutien aux personnes âgées et isolées dans le contexte de la crise sanitaire, l'organisation des différents scrutins et la proclamation des résultats n'ont été retenues par le Conseil d'Etat", se félicite ce dimanche le principal intéressé.