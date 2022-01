CASUD : Les masques doivent être jetés avec les déchets ménagers, dans un sac fermé

Afin de protéger les agents chargés de la collecte et du traitement des déchets et afin de limiter la propagation de la Covid-19, la CASUD rappelle à la population de ses 4 communes membres (Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et l'Entre-Deux) que les masques utilisés doivent être absolument jetés dans les bacs verts après avoir été mis dans un sac fermé.