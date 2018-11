CASUD: Le point sur la collecte des déchets et le réseau

Pour les autres collectes, elles restent inchangées et sont conforment au calendrier en vigueur.



Le réseau CARSUD est toujours à l’arrêt ce mardi 27novembre 2018, en raison des incertitudes qui subsistent sur les conditions de circulation du fait des nombreux barrages routiers constatés à nouveau ce jour.Nous nous excusons de la gêne occasionnée et nous remercions nos usagés (ées) de leur compréhension. D’une manière générale, la CASUD préconise de se tenir régulièrement informé de l’évolution du trafic au 0262.22.11.00En ce qui concerne la collecte des déchets, la CASUD, informe ses usagés(ées) que la collecte des bacs jaunes ne pourra pas se faire sur les communes du TAMPON et de l’ENTRE-DEUX cette semaine.Les décheteries du territoire sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Plus d'information au 0800 327 327