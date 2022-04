CASUD : Le match entre le Tampon et Saint-Joseph n’en finit pas

"Ne cherchez pas le MacGyver de la gestion des collectivités locales à La Réunion, il est là". André Thien Ah Koon n’y va pas par quatre chemins et ne veut pas comprendre pourquoi "les élus de Saint-Joseph veulent mettre un terme à une amitié et une collaboration de plus de trente ans". La scission continue d’alimenter les débats à chaque conseil communautaire. Pour le président de la CASUD, la demande du conseil municipal de Saint-Joseph auprès du préfet d’engager la fusion entre les deux intercommunalités sudistes ne passe pas. "Pour quel intérêt ? Tout ce qui devait être mutualisé l’a été", avance André Thien Ah Koon. Le Tampon, l’Entre-Deux et Saint-Philippe penchent en effet davantage pour l’extension de la CASUD à Cilaos et la Plaine des Palmistes, créant ainsi "IDEO" "Je n’ai pas envie de polémiquer aujourd’hui", lui répond Emeline K’Bidi représentante pour la séance du maire Patrick Lebreton. "Saint-Joseph a déjà fait part de ses raisons de demander le regroupement de la CASUD et de la Civis. Certaines de ses raisons qui font que les élus de Saint-Joseph ont l’impression de ne pas être écoutés", poursuit l’élue calmement.