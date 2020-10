Revenir à la Rubrique CASUD CASUD : Lancement de la nouvelle campagne gratuite d'enlèvement des VHU La SPL SUDEC a procédé mardi à l’enlèvement du premier véhicule hors d’usage pour cette nouvelle campagne. Cette année, 450 VHU devront être retirés sur le territoire de la CASUD.





Au total sur le territoire de la CASUD, 450 VHU devront être retirés : 50 à Saint-Philippe, 50 à l’Entre-Deux, 100 à Saint-Joseph et 250 au Tampon.



Cette campagne gratuite a été votée à l'unanimité lors du conseil communautaire le 18 septembre dernier. 1000 VHU avaient été enlevés l’année dernière. L’enlèvement des épaves de voiture participe à la lutte contre le dengue et la contre la prolifération des rongeurs.



Le président de l’intercommunalité André Thien Ah Koon, et le premier vice-président Bachil Valy, se sont félicités "de cette répartition solidaire avec une valeur ajoutée pour les 2 plus petites communes de la CASUD. En effet, si la répartition avait été faite proportionnellement au poids démographique des communes (comme cela devrait être la règle), les communes de Saint-Philippe et de l'Entre-Deux auraient eu droit à un nombre moins élevé d'enlèvements gratuits de VHU pour leurs habitants".



