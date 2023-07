CASUD/DERICHEBOURG : Mise au point sur la collecte des déchets

Le vendredi 30 juin 2023, une conférence de presse s'est tenue dans les bureaux de la CASUD à Saint-Joseph en présence des salariés grévistes de la société Derichebourg Océan Indien (DOI). Au cours de cette conférence de presse, messieurs Jeannot Lebon, Vice-président de la CASUD, Olivier Rivière, Maire de Saint-Philippe ont annoncé en présence du DGS de la CASUD, qu'ils ont rencontré le jour même la direction de l'entreprise DOI.



DOI a la charge de la collecte des déchets pour le compte de la CASUD sur les communes de Saint-Philippe et de Saint-Joseph.

Les deux élus de la CASUD ont rappelé à la société DOI, son obligation de faire circuler des camions de collecte en parfait état de marche. En effet, les salariés grévistes dénoncent le très mauvais fonctionnement des camions.



À la demande des élus qui ont remis un courrier signé du Président de la CASUD, la direction de DOI s'est engagé à ne faire circuler que des véhicules ne mettant pas en péril la sécurité des agents et la salubrité publique.



Messieurs Jeannot Lebon et Olivier Rivière ont conclu cette conférence sur l'importance de la qualité du service publique au bénéfice de leurs deux communes.