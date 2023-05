Revenir à la Rubrique CASUD CASUD : Conseil Communautaire du mercredi 17 mai 2023

Ce mercredi 17 mai 2023, au Tampon, sous la présidence d'André THIEN AH KOON, a eu lieu un conseil communautaire de la CASUD. 19 affaires ont été examinées par les conseillers communautaires.

Parmi celles-ci, les conseillers communautaires de la CASUD ont voté :



* L'approbation du choix de la société SAUR comme concessionnaire du service public d'eau potable de la CASUD pour une durée de 10 ans à partir du 1er juillet 2023



* L'approbation du choix de la société RUNEO comme concessionnaire du service public d'assainissement collectif de la CASUD pour une durée de 10 ans à partir du 1er juillet 2023



* La fixation des tarifs de l'eau potable et de l'assainissement qui seront applicables dès le 1er juillet 2023



Ces trois délibérations, adoptées à une majorité de 28 voix contre 19, permettront, a annoncé le Président de la CASUD, André THIEN AH KOON, de faire diminuer les factures des abonnés qui consomment moins de 180 m3 d'eau potable par an (soit moins de 500 litres). Cela correspond à 79% des abonnés actuels.



Il a également annoncé que :

* La CASUD devient ainsi la 2eme intercommunalité de l'île la moins chère concernant le prix moyen de l'eau.



* Les frais de compteurs diminueront à 1100 € au 1er juillet 2023 (contre 1800 € actuellement).



* La mise en place de la télérelève des compteurs permettra une meilleure gestion de la consommation réelle d'eau potable et d'une tarification plus adaptée.



* Concernant l'assainissement, pour un coût moyen de raccordement de 4000 €, la participation de l'usager "raccordable mains non raccordé" sera au 1er juillet 2023 de 750 €. Le solde sera pris en charge par la CASUD.



Ainsi, les élus communautaires ont donc validé le principe de l'encouragement à la consommation raisonnée de l'eau potable et du raccordement au réseau d'assainissement.



L'ensemble de dossiers de délibérations sera mis en ligne dans les prochains jours sur le site de la CASUD (casud.re)







