CASUD : Compte-rendu du conseil de surveillance de la SPL SUDEC

Ce mardi 30 novembre 2021, s'est tenu au siège de la CASUD, sous la présidence de M.André THIEN AH KOON, un conseil de surveillance de la SPL SUDEC. 1) Nominations : Lors de ce conseil de surveillance, M. Christophe ENGUENARD a été nommé président du directoire. M. Alain VAVELIN étant mobilisé sur la partie opérationnelle en qualité de directeur d'exploitation. sur la partie opérationnelle en qualité de directeur d'exploitation. Mme Clairette Fabienne BENARD a été élue à l'unanimité 2eme Vice-présidente de la SPL SUDEC. 2) Les principaux chiffres à retenir : * Montant annuel des différents contrats : 7 106 295 € dont 4 911 295 € pour le contrat de collecte en porte à porte avec la CASUD (au 01 janvier 2021). Le chiffre d'affaires de la SPL est donc passé en 2021 à plus de 7 millions d'euros. * Et pour les 10 premiers mois de l'année 2021 : - 297 carcasses de véhicules enlevées sur le territoire des 4 communes membres (Saint-Joseph, Saint-Philippe, Entre-Deux et Le Tampon) - 1 888 tonnes de verre collectées (1 687 tonnes en 2020 sur la même période) - Fréquentation des déchèteries (particuliers, entreprises, ...) : 81 969 passages sur les 4 déchèteries de la CASUD situés au Tampon et à Saint-Joseph ( contre 80 800 en 2020) - 40 882 tonnes de déchets (ordures ménagères, tri sélectifs, encombrants et déchets verts) collectés chez les particuliers (Le Tampon et Entre-Deux) - Production de broyats et de compost sur la plateforme de traitements des déchets végétaux de la Plaine des Cafres - ILEVA : 13 918 tonnes





