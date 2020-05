CASUD : Campagne de stérilisation/identification du 1er juin au 1er décembre

Dans le cadre du partenariat instauré avec les services de l’Etat pour une aide aux foyers non imposables, la CASUD informe la population que stérilisation et identification des chiens et chats * se fera du 1er juin 2020 au 1er décembre 2020.



* Trois animaux peuvent être identifies et stérilises gratuitement sur les communes du Tampon, Saint-Joseph, Entre-deux et Saint-Philippe pour les foyers non imposables sur le revenu.



Pièces à fournir :



- Copie d’un justificatif de domicile (facture d’électricité ou d’eau de moins de 3 mois),



- Copie d’une pièce d’identité du propriétaire de l’animal (carte d’identité ou passeport)



- Copie de l'avis de non imposition 2019 sur le revenu 2018,



- Copie de la carte d'identification délivrée par la SCC ou SCF ou attestation sur l'honneur. Si l'animal n'est pas identifié, cela se fera en même temps que la stérilisation.



Pour tout complément d'information, appelez la CASUD au N°Vert 0 800 327 327 (appel gratuit depuis un poste fixe).



En partenariat avec le GEVEC et les maires duTampon, Saint-Joseph, Entre-Deux et Saint-Philippe.