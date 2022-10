Avis de marché & Appels d’offres CASUD : Avis d'appel public à la concurrence - Elaboration du schéma directeur d'alimentation en eau potable de la communauté d'agglomération du sud

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 27 Octobre 2022



Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d’Agglomération du Sud ; Correspondant : Direction de la Commande Publique, à l’attention de M. le Président, 379 rue Hubert Delisle - B.P. 437, 97838 Tampon Cedex, Tél. : 02-62-57-97-77, télécopieur : 02-62-57-97-74, courriel :

Adresse internet du profil d'acheteur : https://casud.achatpublic.com



Objet du marché : le présent marché a pour objet une mission de prestations intellectuelles relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de la Communauté d’Agglomération du Sud.



Procédure adaptée.

Refus des variantes.

Conditions de participation : voir les modalités dans le dossier de consultation.



Type de procédure : Procédure adaptée



Date limite de réception des offres : Le 24 Novembre 2022 à 12h00 (heure locale).



Informations complémentaires :

Tous les horaires indiqués au présent avis s'entendent en heure locale.

Le retrait du dossier de consultation des entreprises, les questions des candidats et le dépôts des offres s'effectuent via la plateforme

Pour tous autres renseignements les candidats sont invités à prendre contact auprès de la Direction de la Commande Publique au 0262 57.97.77



L’avis a été envoyé au BOAMP le 26/10/2022 sous la référence : n°22-143908



CASUD