CASUD : Alon triyé avand mèt dedans

La CASUD rappelle que le tri des déchets est un geste simple qui participe efficacement à la réduction des déchets et à la lutte contre le réchauffement climatique. A l'occasion des fêtes de fin d'année, la CASUD rappelle donc les règles essentielles du tri pour savoir ce qui va dans quel bac et surtout où déposer, sur son territoire (Le Tampon, Entre-Deux, Saint-Philippe et Saint-Joseph) ce qui ne doit pas aller dans les bacs verts et jaunes).