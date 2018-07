CASUD : 3000 stérilisations et 2700 identifications pourront être financées

La CASUD remettait ce vendredi matin les bons de stérilisation et d'identification des chiens et des chats à ses administrés. L'intercommunalité regroupant les communes de Saint-Philippe, Le Tampon, Saint-Joseph et L'entre-Deux a souhaité étendre la politique de stérilisation et d'identification gratuite. La CASUD a noté "des attaques de chien à répétition avec un grand décalage entre attaques réelles et attaques signalées (il y aurait eu une soixantaine d'attaques pour la seule Plaine des Cafres en 2017)."



Jusqu'à présent, la CASUD assurait la stérilisation et l'identification de 3 animaux de compagnie par foyer non-imposable, avec possibilité de stériliser un mâle et deux femelles. Jusqu'au 31 décembre 2018, les administrés pourront faire stériliser et identifier leur animaux domestiques, sans condition de revenus.



3000 stérilisations et 2700 identifications pourront être financées



Les chiffres communiqués par le GEVEC pour l'année en cours (2018), font état de 780 stérilisations et 732 identifications. Un bilan auquel il faut ajouter celui de la campagne de la SPA, soit 75 stérilisations d'animaux identifiés et 49 stérilisations et identifications d'animaux non-identifiés.



Cette campagne constitue un "investissement conséquent" pour la CASUD. L'enveloppe consacrée à la lutte contre l'errance animale passe de 112 000 euros en 2017 à 400 000 euros dans le cadre d'un "nouveau marché dont la notification est imminente". Le budget précédent prévoyait le financement de 820 stérilisations et 766 identifications. La CASUD table sur 3000 stérilisations et 2700 identifications qui pourront être financées dans le cadre du nouveau budget.