CASUD : 160 millions d'euros pour 2022 dont 80 millions en investissements

Ce vendredi 28 janvier 2022, sous la Présidence d'André Thien Ah Koon, le Conseil Communautaire de la CASUD s'est réuni à la salle d'animation du 12eme km au Tampon.



25 affaires ont été examinées par les 47 élus présents ou représentés dont le Rapport d'Orientations Budgétaires pour 2022 qui a donné lieu à un débat.



À l'occasion de ce débat, il a été acté par le Conseil Communautaire, que l'excédent de 16 millions d'euros réalisé sur l'exercice 2021 sera essentiellement reporté en investissement en 2022. Ce qui permettra à la CASUD de mettre en œuvre ses priorités d'investissements pour 2022 dont :

- la stabilisation du prix de l'eau et de l'assainissement

- l'amélioration des transports en commun avec un nouveau mode de gestion par une délégation de service public qui sera confiée à une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) avec la CASUD comme actionnaire majoritaire

- la réduction du coût de collecte et de traitement des déchets, notamment à travers la SPL SUDEC (ce qui permettra de ne pas augmenter la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères)

- la finalisation des études pour la création de nouvelles zones d'activités.



En tenant compte des orientations budgétaires débattues, le budget consolidé de la CASUD s'élèvera donc à 160 millions d'euros dont 80 millions d'euros d'investissements pour 2022 dont, entre autres :

* 6 500 000 € pour les travaux d'extension des réseaux d'assainissement

* 1 500 000 € pour le forage Takamaka (Saint-Philippe)

* 7 000 000 € pour l'Unité de Potabilisation Leveneur au 17eme Km (Le Tampon)

* 3 000 000 € pour la galerie drainante de Langevin (Saint-Joseph)

* 500 000 € pour la sécurisation de la source Cazala (Entre-Deux)

* 12 000 000 € pour l'endiguement de la Rivière des Remparts (Saint-Joseph)

* 300 000 € pour la nouvelle cale de mise à l'eau de Saint-Philippe

* 4 000 000 € pour la création d'immobilier d'entreprise (ZAE les Palmiers au Tampon et ZAE Les Terrass à Saint-Joseph)

* 400 000 € pour le Syndicat Mixte de Pierrefonds (aéroport)

* 3 800 000 € pour l'outil multi-filière d'ILEVA

* 3 700 000 € pour la nouvelle gare routière du Tampon

* 900 000 € pour la réalisation de la déchetterie de l'Entre-Deux