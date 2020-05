Société CARSUD annonce un retour à la normale de ses lignes le 11 mai Le réseau de transport en commun du Sud indique que l’ensemble de ses lignes seront de retour à partir de lundi prochain. Quelques règles d’accès vont être imposées, mais une offre commerciale est proposée en compensation.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 15:27 | Lu 238 fois





Quelques nouvelles règles sont donc à prendre en compte. Le nombre de personnes dans les bus sera limité. Ainsi, 20 personnes seront autorisées à bord dans les grands bus, 10 personnes dans les petits bus et 4 personnes dans les navettes de centre-ville. Le port du masque sera obligatoire.



Enfin, les conducteurs ne feront plus la vente à l’intérieur du bus. Les clients doivent se rapprocher des agences commerciales, du réseau de dépositaires ou se connecter sur la boutique en ligne Les bus vont reprendre leurs routes dans les communes du Tampon, L'Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-Philippe. Le réseau CARSUD reprend son service normal à partir du lundi 11 mai. La société précise que les mesures sanitaires édictées par le gouvernement seront appliquées et que les clients devront à nouveau être en possession d’un titre de transport valide.Quelques nouvelles règles sont donc à prendre en compte. Le nombre de personnes dans les bus sera limité. Ainsi, 20 personnes seront autorisées à bord dans les grands bus, 10 personnes dans les petits bus et 4 personnes dans les navettes de centre-ville. Le port du masque sera obligatoire.Enfin, les conducteurs ne feront plus la vente à l’intérieur du bus. Les clients doivent se rapprocher des agences commerciales, du réseau de dépositaires ou se connecter sur la boutique en ligne carsud.re pour acquérir leur titre. Celui-ci devra être validé à chaque montée. Afin d’encourager ces nouvelles pratiques d’achat, le réseau a décidé de baisser le prix. Les 2 tickets seront vendus à 2€, soit 1 € le ticket au lieu du tarif habituel de 1,5 €.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur