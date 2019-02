CARSUD: Un contrôleur de bus agressé, les agents exercent leur droit de retrait

Le mardi 19 février 2019, un conducteur de la ligne STD du réseau CARSUD a été agressé dans l’exercice de ses fonctions.



"Par solidarité et à titre de protestation contre ces faits inacceptables", un droit de retrait sera appliqué par les conducteurs travaillant sur le réseau CARSUD de Saint Joseph ce jeudi de 9h00 à 12h00.



En conséquence, toutes les lignes du réseau CARSUD de Saint Joseph (y compris STD et STC) ne fonctionneront pas ce jeudi 21 février 2019 de 9h00 à 12h00. Néanmoins, le transport scolaire sera assuré dans les conditions habituelles.



Par cette action, les membres du personnel de conduite souhaitent marquer leur refus de ces agissements, ne pouvant accepter d’être pris à partie dans l'exercice de leur mission. Le réseau s'excuse de la gêne occasionnée et remercie la clientèle, première victime de l’insécurité, de sa compréhension.