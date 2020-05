Rubrique sponsorisée CARSUD: Rétablissement des horaires du 4 au 9 mai 2020 Communiqué relatif à l'adaptation des ligne de bus CARSUD (communes du Tampon, L'Entre-Deux, St-Joseph et St Philippe) à partir du lundi 04/05/2020 :



Il est rappelé qu’afin de préserver la santé des usagers et des conducteurs, le nombre de passagers par bus reste strictement limité à : - 20 personnes dans les grands bus ; - 10 personnes dans les petits bus ; - 4 personnes dans les véhicules de 9 places.

En outre, dans la perspective de l’obligation du port du masque dans les bus qui va être instituée dans les prochains jours, nous recommandons fortement à la clientèle de se munir dès à présent d’un masque avant de monter dans un bus.

La Direction du réseau en appelle à la compréhension, à la responsabilité et au civisme de chacune et chacun pour respecter ces mesures. Comme cela avait été le cas début avril, afin de mieux accompagner les besoins de déplacements de première nécessité des personnes bénéficiaires des prestations sociales, les bus du réseau CARSUD fonctionneront normalement entre 7h et 17h30 (horaires habituels) à partir du lundi 4 mai jusqu’au samedi 9 mai 2020. A noter que le Vendredi 8 mai et le Dimanche 10 mai, les bus ne circuleront pas. Casud Lu 134 fois