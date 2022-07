A la Une . CAPLP : Jean-Hugues Ratenon interpelle le Gouvernement sur l'affectation des stagiaires

Jean-Hugues Ratenon a adressé un courrier au ministre de l'Education nationale pour attirer son attention sur l'affectation des stagiaires lauréats du concours CAPLP en Métropole dans moins d'un mois et non à La Réunion ont ils menaient leurs études. Voici l'intégralité du courrier :

Monsieur le Ministre,



Mon attention a été attirée par des stagiaires qui ont réussi leur concours CAPLP de la session 2022.



Jusqu’à présent, l’année de stagiairisation se déroulait dans l’académie d’origine pour les lauréats, ce qui leur permettait de préparer dans de bonnes conditions leur départ pour l’Hexagone pour la titularisation.



Or, les 3 personnes que j’ai reçu à mon bureau parlementaire le 22 juillet dernier, m’ont alerté qu’elles ont appris leur affectation dans des académies de Créteil, Lyon, Paris le 07 juillet pour une pré-rentrée vers le 25 août. Un délai particulièrement court. Une cinquantaine de personnes se trouveraient dans le même cas.



Des décisions incompréhensibles pour eux. Ils ont toujours vécu à la Réunion ; certains sont mariés ou pacsés ; certaines sont enceintes ; d’autres encore ont un projet de mariage. Des affectations en dehors de l’académie de la Réunion qui vont entrainer des déchirements familiaux : père et mère séparés, des enfants éloignés, des projets de vie hypothéqués qui provoquent un gros stress chez ces stagiaires. D’autant plus que ces séparations vont avoir des conséquences sur le plan financier. Tout devra être payé en double.



Une situation très anxiogène qui a vite pris le dessus sur l’euphorie de la réussite ; il y a même un lauréat qui s’est classé 3ème national lors du concours.



Monsieur le Ministre, ces stagiaires ont la passion du métier et sont désireux de faire réussir aussi les jeunes de leur île. Ils souhaitent que vous preniez en compte les différentes situations familiales mais aussi demandent le respect du Bulletin Officiel de l’Education Nationale, de la jeunesse et des sports. Dans son numéro 15 du 14-04-2022, il stipule au 1-1-3 : affectation dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, ainsi qu’à Mayotte et en Nouvelle Calédonie ou en Polynésie Française : les lauréats peuvent être affectés dans ces académies, département ou territoires, sur leur demande, à la double condition suivante :

- Ils y résidaient effectivement l’année du concours ;

- Ils ont demandé en premier voeu cette académie, ce département, ce territoire et peuvent justifier d’attaches réelles (domiciliation) ou d’une situation familiale nécessitant leur maintien sur place.



2 conditions que réunissent parfaitement ces stagiaires.



Aussi, Monsieur le Ministre, je vous saurais gré de réviser l’affectation de ces lauréats et de les maintenir dans l’académie de La Réunion.



Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de ma haute considération.