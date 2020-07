A la Une . CAP privés de diplôme : Le rectorat va étudier tous les dossiers des élèves des centres de formation

Suite à la manifestation des élèves de CAP qui s’est déroulée ce matin contre le report de leur diplôme en septembre en raison d’un problème administratif, le rectorat s’est engagé à traiter tous les dossiers avant mercredi midi. Une décision qui satisfait les chefs d’établissements de centre de formation privés, mais ces derniers préviennent qu’ils ne laisseront rien passer si rien n’était fait à cette date. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 14:45 | Lu 615 fois

C’est finalement un ouf de soulagement pour les étudiants des centres de formation privés : le rectorat va bien traiter leurs dossiers et le diplôme leur sera délivré si les conditions sont réunies. Après plusieurs jours de doutes et de stress, c’est finalement la délivrance. "Le rectorat revoit tous nos dossiers et on aura les résultats mercredi matin. Tous les dossiers vont être retraités, personne ne sera laissé sur le carreau" déclare Béatrice Granvarlet, la porte-parole du collectif des chefs d’établissements.



Néanmoins, la gérante l'école d'esthétique la Fashion Boutiq met en garde le rectorat contre une mauvaise surprise mercredi : "si mercredi la situation n’est pas débloquée. Si rien n’a été fait, ça va péter !" Les manifestants ont d’ailleurs mis la pression au rectorat ce matin en réalisant un blocage devant le site. Ces derniers n’avaient pas apprécié que le rectorat ne reçoive aucune délégation.



Pour rappel, les centres de formation privés qui délivrent des CAP ont été avertis jeudi soir à 22h que les dossiers scolaires pour valider l’examen en contrôle continu n’étaient pas bons. Les résultats prévus pour le lendemain étaient reportés à septembre sans plus d’explication sur les modalités de ce report.



