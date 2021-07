Société CAP et MC : taux de réussite de 81,5% dans l'académie de La Réunion

Le rectorat fait le point sur le taux de réussi des examens professionnels de niveau V : Par N.P - Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 à 06:43



Le CAP compte 81,6 % de reçus parmi les 3 273 candidats qui se sont présentés à l’examen final.

La mention complémentaire de niveau V compte 77,6 % de reçus parmi les

152 candidats qui se sont présentés cette année. Cette année, l’académie compte 2 790 diplômés de niveau V (CAP et Mention complémentaire). Le taux de réussite global est de 81,5 %.



Résultats provisoires aux examens professionnels de niveau V



Session Juin 2021

Session 2020

Session 2019

Session 2018

Session 2017



Présents

Admis

% admis

% admis

% admis

% admis

% admis

CAP

3273

2672

81,6%

88,0%

83,3%

81,5%

81,5 %

MC V

152

118

77,6%

87,6%

86,0%

74,6%

81,1 %

Total

3425

2790

81,5%

88,0%

84,1%

82,7%

82,9 %

Concernant le BEP, il disparaît et est remplacé par une attestation de réussite intermédiaire délivrée en fin de classe de première professionnelle (décret du 20/10/2020).Résultats provisoires aux examens professionnels de niveau V