CAP, BEP, Mention complémentaire : 82,7 % de réussite dans l’académie

Cette année, l’académie compte 5 602 diplômés de niveau V (CAP, BEP, Mention complémentaire). Le taux de réussite est de 82,7 %. Bien qu’en très léger recul (-0,2 point), il est très proche de celui de la session de juin 2017 (82,9%), la baisse étant due aux résultats moindres de la Mention complémentaire qui concerne assez peu de candidats.



L’académie compte 50 diplômés de plus pour 69 candidats supplémentaires présents à l’ensemble de ces examens.



3 679 candidats se sont présentés à l’examen final du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et 2 999 ont été admis. Le taux de réussite s’élève à 81,5 %, identique au niveau historique atteint en 2017 (qui avait enregistré une augmentation de 1,2 point après une période de stabilité depuis 2013).



Sur les 2 953 candidats qui se sont présentés aux brevets d’enseignement professionnel (BEP), 2 500 ont été reçus. Le taux de réussite est de 84,7 %. Il reste également identique au niveau record qui avait été enregistré pour l’académie en 2017 (qui avait augmenté de 3 points, après +10,6 points en juin 2016).



138 candidats se sont présentés cette année à la mention complémentaire de niveau V et 103 ont été admis. Le taux de réussite est de 74,6 %. Il est en baisse de 6,5 points par rapport à 2017 (qui avait enregistré une baisse de 3,1 points par rapport à 2016).