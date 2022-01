A la Une . CAN : Une victoire historique pour les Comores qui éliminent le Ghana

En s’imposant (2-3) face au Ghana lors de la CAN, les Comores ont réalisé une victoire historique. Les Cœlacanthes ont inscrit leur premier but dans cette compétition et remporté le premier match. Quant au Ghana, il termine dernier du groupe C. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 19 Janvier 2022 à 10:58

L’équipe des Comores a connu une soirée de rêve, ce mardi soir lors de leur dernier match du groupe C à la CAN (Coupe d'Afrique des Nations). Dès la 4ème minute, les Cœlacanthes ouvrent le score sur un contre avec El Fardou Ben Mohamed à la conclusion.



Le Ghana avec seulement un point dans ce groupe C de la CAN était obligé de remporter le match pour espérer décrocher une qualification en 8ème comme meilleur troisième. Seulement, la soirée a pris les allures d’un cauchemar éveillé. À la 20ème minute, l’arbitre après avoir visionné les images de la Var, décide d'exclure André Ayew pour avoir laissé trainer un pied sur une sortie du gardien de but Ben Boina. Blessé, le portier sera remplacé par Ali Ahamada. L’ancien toulousain s’illustrera par plusieurs parades décisives.



Le match s'emballe



Au retour des vestiaires, les Cœlacanthes doublent la mise grâce à un but de Mogni (0-2, 62e). Les Black Stars, obligés de réagir, réduisent le score à la 64 ème minute avec un coup de tête de Boakye sur corner. Les Ghanéens poussent et marquent un second but à la 77ème minute. Galvanisés par leur prestation historique, les joueurs d’Amir Abdou reprennent l’avantage (2-3) grâce à un second but de Mogni à la 8 ème minute. Les Comoriens inscrivent ainsi leur premier but à la CAN et signent leur première victoire. Le Ghana est éliminé dès le premier tour. Une première depuis 2006.