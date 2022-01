International CAN 2022 : Au moins huit morts et des dizaines de blessés dans une bousculade

La bousculade mortelle s’est produite avant la rencontre entre le Cameroun et les Comores lundi dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations. Par NP - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 09:03

Selon un premier bilan, huit personnes dont un enfant sont décédées dans une bousculade devant le stade de Yaoundé hier. Des dizaines de blessés sont également à déplorer. Les victimes ont été transportées dans des ambulances dans un "trafic routier intense".



Le rapport du ministère de la santé du Cameroun indique qu’un bébé aurait également été piétiné dans le mouvement foule. "Immédiatement extirpé et conduit à l’hôpital général de Yaoundé", l’enfant se trouve dans un état stable.



La Confédération africaine de football (CAF) qui organise la compétition déclare qu’une enquête est diligentée "afin d’obtenir plus de détails sur ces incidents".



Le stade de 60.000 places a été construit spécialement pour la CAN et en raison de la pandémie, des jauges de remplissage ont été mises en place.



Le match entre le Cameroun et les Comores s’est finalement soldé par la victoire des Lions indomptables 2 buts à 1 alors qu’aux abords du stade, le calme était revenu.

