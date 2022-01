Courrier des lecteurs CAFECO-267: "I Am Greta"

Par Bruno Bourgeon - Publié le Vendredi 21 Janvier 2022 à 10:05

CAFECO-267 à Saint Denis à « Le Manguier» - Vendredi 28 Janvier 2021 de 18h00 à 20h30



Cafeco-267 : "I Am Greta"

Présentation et débat par Bruno BOURGEON



Le documentaire sur le parcours hors du commun de Greta Thunberg, "I am Greta", est sorti au cinéma le 29 septembre 2021. Il retrace l'ascension de la jeune militante pour le climat qui a lancé les grèves de l'école en 2018 et documente l'envers du décor : espoirs, angoisses et déceptions. AID dispose de ce film depuis février mais ne pouvait le diffuser avant sa sortie commerciale.



Le réalisateur suédois Nathan Grossman documente l’envers du décor, des moments d’euphories aux instants de doute, mais aussi les pleurs et les angoisses de la jeune fille, atteinte du syndrome d'Asperger. Sans oublier l’inquiétude de l'entourage, dont le père, Sven, qui accompagne sa fille et doit la contraindre à manger, à gérer l’afflux des journalistes au quotidien et les menaces de mort.



Nathan Grossman joue sur les décalages: les images de catastrophes naturelles sur fond de discours climato-sceptique, le visage grave de Greta Thunberg face aux sourires des dirigeants qui l’accueillent, le mutisme de la militante face aux longs discours des politiques, l’action face aux "mots creux". Dans une scène déroutante à la Commission européenne, Jean-Claude Juncker répond à l’appel à l’action de l’activiste en plaidant pour une harmonisation des chasses d’eau en Europe.



Le documentaire s’achève sur le succès sans précédent de la grève pour le climat de septembre 2019, qui a rassemblé plus de quatre millions de personnes à travers le monde. Une prouesse, qui deux ans plus tard, laisse songeur : la pandémie de Covid-19 et les confinements ont essoufflé le mouvement qui peine à retrouver son envergure passée.



La veille de la sortie, Greta Thunberg dénonçait une fois de plus lors du Sommet des jeunes pour le climat à Milan, organisé en amont de la pré-COP26, dernière étape préparatoire avant la réunion de l’ONU début novembre, le "blabla" sur le climat depuis trente ans de "nos soi-disant dirigeants" .



Force est de constater que cette fois-ci, la diatribe est passée presque inaperçue. "Nous continuerons jusqu’à ce qu’on nous entende"

affirme Greta Thunberg dans le documentaire.



http://www.aid97400.re/spip.php?article932

Présentation et débat par Bruno BOURGEONLe documentaire sur le parcours hors du commun de Greta Thunberg, "I am Greta", est sorti au cinéma le 29 septembre 2021. Il retrace l'ascension de la jeune militante pour le climat qui a lancé les grèves de l'école en 2018 et documente l'envers du décor : espoirs, angoisses et déceptions. AID dispose de ce film depuis février mais ne pouvait le diffuser avant sa sortie commerciale.Le réalisateur suédois Nathan Grossman documente l’envers du décor, des moments d’euphories aux instants de doute, mais aussi les pleurs et les angoisses de la jeune fille, atteinte du syndrome d'Asperger. Sans oublier l’inquiétude de l'entourage, dont le père, Sven, qui accompagne sa fille et doit la contraindre à manger, à gérer l’afflux des journalistes au quotidien et les menaces de mort.Nathan Grossman joue sur les décalages: les images de catastrophes naturelles sur fond de discours climato-sceptique, le visage grave de Greta Thunberg face aux sourires des dirigeants qui l’accueillent, le mutisme de la militante face aux longs discours des politiques, l’action face aux "mots creux". Dans une scène déroutante à la Commission européenne, Jean-Claude Juncker répond à l’appel à l’action de l’activiste en plaidant pour une harmonisation des chasses d’eau en Europe.Le documentaire s’achève sur le succès sans précédent de la grève pour le climat de septembre 2019, qui a rassemblé plus de quatre millions de personnes à travers le monde. Une prouesse, qui deux ans plus tard, laisse songeur : la pandémie de Covid-19 et les confinements ont essoufflé le mouvement qui peine à retrouver son envergure passée.La veille de la sortie, Greta Thunberg dénonçait une fois de plus lors du Sommet des jeunes pour le climat à Milan, organisé en amont de la pré-COP26, dernière étape préparatoire avant la réunion de l’ONU début novembre, le "blabla" sur le climat depuis trente ans de "nos soi-disant dirigeants" .Force est de constater que cette fois-ci, la diatribe est passée presque inaperçue. "Nous continuerons jusqu’à ce qu’on nous entende"affirme Greta Thunberg dans le documentaire.