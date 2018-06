Courrier des lecteurs CAFECO 240 - Albatross Film et débat par Dr Bruno Bourgeon à Saint Denis à « Le MANGUIER » - Mercredi 27 Juin 2018 de 18h00 à 20h30

AID a l'immense honneur de vous présenter ce soir un film-événement. "Albatross" est un documentaire animalier relatant l'histoire des albatros de Midway, au beau milieu du gyre du pacifique Nord, loin, très loin de tout continent émergé. Emprunté à terre, majestueux en vol : "Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.", écrit Charles Baudelaire, dans "Les Fleurs du Mal", l'albatros souffre terriblement de la bêtise humaine : la nourriture des petits ne dénonce rien de moins que l'absurdité de notre civilisation. "Et tant que mon atroce histoire ne sera pas contée, mon cœur brûlera", dit Samuel Taylor Coleridge, dans "La Complainte du Vieux Marin", chantée par Iron Maiden, dans ce qui restera comme l'une des meilleures chansons du groupe.



Nous avons à AID modestement contribué à son élaboration. C'est pourquoi nous en avons hérité en avant-première dès le 15 mai, en VO. Nous l'avons traduit, sous-titré, et nous vous le proposons dans sa VOST. Il est sorti mondialement lors de la Journée de l'Océan, le 8 juin dernier, et il y a fort peu de chances qu'il s'échoue un jour sur les rivages réunionnais en distribution commerciale. Aussi nous vous invitons vivement à le voir et débattre, à La Réunion ou ailleurs : le septième continent de plastiques n'existe pas seulement dans le Pacifique Nord, mais aussi dans tous les océans, Indien compris.



D'autres diffusions sont déjà programmées, au restaurant Nature et Péi, à Saint-Pierre, le 29 juin, et à Kélonia, à Saint-Leu, le 1er juillet.



L'autre événement est le changement de lieu de réunion d'AID : nous avons élu pénates au restaurant Le Manguier, 5 rue des Manguiers, à Saint-Denis. Rendez-vous à 18 heures, le 27 juin, en ce lieu, pour la diffusion de ce film exceptionnel, illustré par la guitare envoûtante d'Al Lethbridge et le piano mélancolique d'Ernesto Nazareth, réalisé par Chris Jordan, conférencier TEDx, réalisateur et photographe, de Seattle.



