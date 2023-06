A la Une . CAF : Une hausse des fraudes de 13% en 2022

Les Caisses d’allocations familiales ont évalué les fraudes à 351,4 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 13,5% par rapport à 2021. Cette augmentation est notamment due à des contrôles plus ciblés. Par La rédaction - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 08:21

C’est un record, près de 350 millions d’euros de fraudes aux prestations sociales ont été découvertes par les CAFs du pays. Avec un préjudice moyen à plus de 7000 euros, il s’agit dans plus de 60% de fraude au RSA, viennent ensuite la prime d’activité (13%) et les aides au logement (12%).



Ce lundi 5 juin, la Cnaf (caisse nationale d’allocations familiales) précise que 32,4 millions de contrôles ont été réalisés en 2022, permettant de détecter près de "48 692 cas de fraudes individuelles". Au total, près de 99 milliards d'euros d'aides à 13,6 millions d'allocataires.



Les contrôles ont permis de vérifier les droits des allocataires, ramenant à la baisse les versements pour 1,36 milliard d’euros. Dans le même temps, les Caf ont restitué 378 millions d'euros en faveur des allocataires.