Communiqué CAF: Les modalités d'accueil du public La CAF annonce une réouverture progressive de ses sites d'accueil. Le communiqué : Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 19:07

La réouverture des sites d’accueil au public se fera de manière progressive, selon des modalités garantissant aux publics accueillis et aux salariés une protection optimale contre le risque de contamination au Covid-19.



La semaine du 11 mai 2020 sera consacrée, en lien avec les instances représentatives du personnel, à l’organisation des ressources, à l’amé-nagement des espaces d’accueil, et à la finalisation des protocoles sanitaires.



L’offre d’accueil proposée pendant le confinement sera maintenue :



• Services en ligne sur caf.fr, pour toutes demandes de prestations, pour les dépôts de pièces, pour toute demande d’information ou de réclamation ;



• Accueil téléphonique au 0.810.25.97.40, du lundi au jeudi, de 8h00 à 15h30, le vendredi de 8h00 à 13h30 par des conseillers qui apportent aide et conseils aux allocataires ;



• Rendez-vous téléphoniques via la plate-forme téléphonique ou sur le site caf.fr pour un contact privilégié avec un technicien conseil pour un dossier de prestation ou avec un travailleur social pour une urgence ou un besoin de soutien psychologique.



À compter du lundi 18 mai, un niveau d’accueil supplémentaire sera mis en oeuvre, en présentiel, et à l’initiative de la CAF, pour des rendez-vous administratifs experts, des rendez-vous sociaux liés à l’urgence, des rendez-vous pour le contrôle des droits ou des rendez-vous avec les partenaires.



Ce dispositif d’accueil sera mis en oeuvre au siège à Sainte-Marie dans un premier temps puis progressivement étendu aux trois autres antennes : Saint-Pierre à compter du 25 mai, Saint-Paul et Saint-Benoît à compter du 1er juin.

Pendant toute cette période, l’accès aux services en ligne reste ouvert sur caf.fr 24h/24, 7j/7.



Il est recommandé de privilégier les téléprocédures pour toute demande de prestations, dépôt de pièces ou réclamation. Il est rappelé que le courrier déposé dans toutes les boîtes aux lettres des antennes de la Caf est relevé régulièrement.

Nos partenaires relais sont également présents sur le territoire pour accompagner les allocataires dans leurs démarches numériques.



Par ailleurs, la Caf s’adapte à la crise sanitaire et a mis en place un nouveau service pour faciliter les démarches des allocataires. S’ils ne peuvent transmettre un document à partir de la rubrique « Mon Compte » sur caf.fr ou l'appli mobile Caf Mon compte, ils disposent désormais d'une adresse mail sécurisée : transmettreundocument.caf974@info-caf.fr

- pour transmettre leurs pièces justificatives

- pour envoyer des documents

- pour demander une prestation qui ne peut être réalisée par téléprocédure sur « Mon Compte » : Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), Allocation de soutien familial (Asf), demande d’Aide au recouvrement des pensions alimentaires (Aripa), Assurance vieillesse du parent au foyer (Avpf), la déclaration de grossesse, …



Précision : Le numéro d'allocataire doit être indiqué dans l'objet du mail et les documents peuvent être intégrés au format pdf, jpeg ou jpg.

⚠Seuls les allocataires ayant rendez-vous seront reçus dans nos accueils. Il leur est demandé de bien vouloir venir avec leur masque individuel ; à défaut, ils seront dotés d’un masque chirurgical à usage unique.



Dispositions sanitaires Le protocole sanitaire recensant l’ensemble des prescriptions à observer repose sur les règles suivantes et s’impose à tous, salariés et publics :

• Distanciation physique

• Respect des gestes barrière

• Limitation du nombre de personnes dans l’espace d’accueil

• Règles de circulation

• Mise à disposition de gel hydro alcoolique

• Nettoyage renforcé et désinfection des matériels et équipements de travail



Notre activité durant la période de confinement

entre le 16 mars et le 7 mai 2020

• 453 460 pièces traitées

• 15 979 courriels répondus

• 39 150 appels téléphoniques réceptionnés

• 12 962 coproductions téléphoniques

• 5 008 rendez-vous téléphoniques assurés par des gestionnaires-conseil

• 612 appels reçus par le secrétariat social

• 3 069 rendez-vous sociaux téléphoniques assurés par les travailleurs sociaux

• 3 400 mails sortants en réponse sociale aux familles et partenaires

• 14 638 mails sortants en réponse administrative



Les montants versés

• 157 millions versés en mars aux allocataires

• 159 millions versés en avril aux allocataires

• 5,7 millions versés au titre de la prestation de restauration scolaire

• 42 millions versés aux partenaires d’action sociale