CAF: L'aide exceptionnelle de solidarité sera versée le 27 novembre

La Caisse d'allocations familiales annonce que l'aide annoncée par le Président à la mi-octobre sera versée en fin de semaine prochaine. Il s'agit d'une enveloppe de 150 euros pour les foyers allocataires à laquelle s'ajoute 100 euros par enfant à charge. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 à 16:21 | Lu 1191 fois





• Les foyers allocataires du revenu de solidarité active (Rsa) ou du revenu de solidarité (Rso) et les bénéficiaires de certaines aides versées par Pôle emploi (allocation de solidarité spécifique (Ass), prime forfaitaire pour reprise d’activité ou allocation équivalent retraite), percevront une aide de 150 euros, à laquelle s’ajoutent 100 euros supplémentaires par enfant à charge ;



• Les familles avec enfant(s) bénéficiaires d’une aide au logement (Alf) bénéficieront d’une aide de 100 euros par enfant à charge ;



• Les jeunes de moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants) qui perçoivent une aide au logement bénéficieront d’une aide de 150 euros. Le versement de cette aide interviendra à partir du 27 novembre 2020 et sera automatique dès lors que l’allocataire aura bénéficié d’une de ces prestations en septembre ou en octobre.



Cette aide devrait concerner à La Réunion environ 141 000 foyers et 159 000 enfants pour un montant de près de 33 millions d’euros.

Toutes les informations sont disponibles sur caf.fr



Les allocataires concernés n’ont aucune démarche à effectuer, ils peuvent simplement vérifier que leurs coordonnées bancaires sont enregistrées ou à jour sur caf.fr dans leur Espace « Mon Compte », rubrique « Consulter ou modifier mon profil ».

Les allocataires bénéficiaires sont informés par courrier, par email ou sms.



