Courrier des lecteurs CAF'ECO n°249 à Saint Paul à "Léspas Leconte de Lisle" - "ALBATROSS": Présentation de la vidéo et du débat Par Bruno Bourgeon, porte-parole d'AID, Vendredi 28 Juin 2019 de 18h30 à 20h30







Au cœur du Pacifique, une histoire se passe, qui pourrait changer votre façon de voir le monde. Ce film réalisé par Chris Jordan raconte cette histoire : une élégie, sur la vie et la mort de l'albatros de Laysan, victime du consumérisme des hommes. Un chef-d'œuvre.C'est la neuvième diffusion d'Albatross à La Réunion. Nous espérons qu'il y en aura d'autres : quoi de plus stimulant en effet qu'une œuvre d'art pour témoigner des dégâts que fait l'Homme à cette planète ?Sorti pour le Jour de l'Océan 2018 (le 8 juin), ce film a déjà été montré à un public conquis, au sein de diverses associations, puis à l'Université, dans des lycées, et même en sortie cinéma au Lacaze, à Saint-Denis. Les Saint-Paulois pourront profiter de sa diffusion pour la première fois à Saint-Paul.L'Association Initiatives Dionysiennes (AID) a l'honneur et l'immense fierté de vous présenter la seule version originale sous-titrée par nos soins, disponible à La Réunion, de ce documentaire envoûtant : diffusion à Lespas Leconte de Lisle, le vendredi 28 juin 2019, à 18h45.La suite sur : http://www.aid97400.re Bruno Bourgeon, porte-parole d'AID





