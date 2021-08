A la Une .. CAC 40 : Les grands patrons vont gagner plus, notamment pour leur action climatique

Selon une étude, les grands patrons du CAC 40 vont voir leur rémunération bondir en 2021. Une partie de cette hausse provient d’un bonus lié à leur stratégie climat. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 08:43

"Le rebond des rémunérations traduit la reprise économique", affirme Bénédicter Heutefort, la fondatrice de l’Hebdo des AG, qui a présenté l’étude avec le cabinet d’avocats Avanty, spécialisé dans la rémunération des dirigeants.



Cette année, les dirigeants devraient percevoir 5,4 millions d’euros en moyenne. C’est 1,6 million de plus que la moyenne de l’année dernière, qui avait enregistré un recul de 21%. Ces rémunérations ont été votées entre avril et juin lors des assemblées générales des actionnaires.



L’action climatique récompensée



La grande nouveauté de cette année, c’est que la performance n’est plus "exclusivement financière", a précisé Bénédicte Hautefort, cela en raison de nouveaux "critères extrafinanciers". Ceux-ci sont apparus l’année des Accords de Paris sur le climat en 2015.



"Ils sont très nombreux à franchir ce cap, ou, s’ils l’avaient déjà franchi entre-temps, accroissent la part du climat dans leur variable", souligne-t-elle. L’étude indique que 67% des dirigeants ont un bonus lié à leur stratégie climat.



Une autre nouveauté concerne la généralisation des primes exceptionnels plafonnées qui sont apparues pour gérer les situations imprévues comme en 2020.



Pour 2022, le cabinet Avanty estime que le rebond des rémunérations sera lié à l’élection présidentielle et au constat ou non de la reprise économique.



