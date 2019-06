C’était le dernier atelier du Défi zéro déchet…

La notion de réparer devrait être dans la tête de tout citoyen. Pour produire un objet, il faut plusieurs matières premières. Cela nécessite aussi des moyens de transport et donc cela entraîne l’émission conséquente de CO2.

Réparer un objet, dit-il, c’est allonger la durée de vie de celui-ci et donc éviter de le mettre dans une décharge.





Le saviez-vous ???

Sylvain Barbot a ouvert le bal, lors de cet atelier, en présentant l’association Ekopratik , dont il est directeur.Pour fabriquer un micro-ondes de 12 kg, il faut 1 tonne de matières premières … Alors, acheter le moins possible et réparer tout ce qui peut l’être, c’est aussi préserver notre jolie planète bleue.Après avoir vu et répertorié les objets, 3 tables de réparation se sont organisées autour de ventilateurs, perceuses et autres appareils électroniques.Voyons les chiffres en détail :