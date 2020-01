"C'est vrai que c'est un peu cruel" déclare le Président de la JSSP de retour à La Réunion

Luçay Arayapin, le Président de la JS Saint-Pierroise, est le premier à rentrer à La Réunion après le match de ses joueurs contre Épinal ce samedi.



Pour rappel, les Cigognes ont dû jouer à 10 contre 11 tout le match. Ils ont perdu 1-0 et ne sont donc pas qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de France. Mais ils se sont battus jusqu'au bout, lors des prolongations.



"C'est vrai que c'est un peu cruel, mais c'est la vérité du foot, on s'est fait avoir comme des bleus, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. On n'a pas été gâtés par l'arbitrage, mais on n'a peut-être pas été à la hauteur non plus, mais comme j'ai dit aux joueurs après faut plus avoir de regrets", confie Luçay Arayapin.



"On va retenir que le positif, c'était une belle aventure, on a fait vivre des bons moments, nous-mêmes on était vraiment comme des gamins, tous heureux, mais après c'est vrai qu'il y a une mauvaise fin... Mais on va oublier tout ça et on va essayer de repartir à la nouvelle saison comme il se doit", ajoute-t-il.



Malgré leur défaite, la JS Saint-Pierroise a touché 102 500 euros de la ligue. Le Président confie que cet argent va permettre de donner une prime bien méritée à chaque joueur et le reste "ça va permettre au club de voir l'avenir un peu plus serein", confie-t-il.



En attendant la reprise le 10 février, 5 ou 6 joueurs ont préféré profiter de leurs derniers jours de vacances en métropole. Quant aux autres joueurs, leur retour à La Réunion est prévu ce jeudi matin.