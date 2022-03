C’est un choix courageux madame la présidente ...

Vous avez fait un choix courageux, celui du viaduc Madame la présidente, c’est un choix courageux. Nous le soutenons.



Ce compliment est sorti naturellement de la bouche d’un 1er ministre de droite pour une élue de gauche qui soutient un candidat de La France Insoumise.



Si on remontait 5 ans en arrière, personne n'aurait parié un euro sur l’avenir politique de la présidente de la région. Encore moins la voir accueillie et complimentée par un Premier ministre à Matignon.



Car après sa défaite au municipal, cantonal et régional, provoquée en grande partie par le comportement désagréable de certains de ses proches envers les administrés et l’égo des uns, la trahison des autres pour une place à la pyramide.



Du coup, ces adversaires politiques ont exulté, croyant être débarrassés d’elle. Mais, ils ont sous-estimé le courage et le lien que Mme Bello entretenait avec ses électeurs.



Car effectivement, au-delà du PLR, Huguette Bello a su créer un réseau, surtout dans la classe populaire. Un travail de longue haleine, jour après jour, année après année, elle a tissé et entretenu des liens solides, des relations presque familiales, avec de nombreuses personnes. Mais aussi comme dans un couple avec des hauts et des bas et “kan lé pa content i di sak na pou di“. Et quand Huguette Bello est plus ou moins politiquement menacée, chacune de ses personnes mobilise son entourage pour la soutenir.



Donc après la défaite, en solitaire, elle est repartie naturellement sur le terrain pour rencontrer et comprendre les mécontentements et reproches.



Cette relation a permis aux gens de mieux la connaître, de découvrir les valeurs qu’elle porte, son éthique, son franc parlé et surtout son courage.



Un courage que le Premier ministre vient de souligner devant la presse à Matignon



Le courage de dire “je connais mon péi“ a ceux qui l’ont agressé en la traitant injustement d’assassin. Elle a dit ce que beaucoup de Réunionnais pensent à force de se faire rabaisser par certains expatriés.



"Vous ignorez l’histoire sanitaire de la Réunion", encore une fois agacée par une interpellation plutôt agressive de quelques antivax, alors qu’elle s'est exprimée à la région et confirmé son choix personnel pour la vaccination.



“Les accusations graves et infondées jetant l’opprobre sur une communauté en particulier, clouée de manière systématique au pilori”. Un communiqué ou la présidente dit courageusement stop à la stigmatisation de la communauté mahoraise par un élu qui passe son temps à vouloir faire le buzz.



Et aujourd’hui, grâce à ce courage, elle vient de mettre fin à une gabegie financière, sujet ultra-sensible, finir la NRL en viaduc.



Elle a aussi commencé à assainir les comptes de la région par un certain nombre de décisions courageuses : la continuité territoriale tous les 3 ans et non plus tous les ans, en échange nos étudiants dans l’hexagone auront un billet d’avion tous les ans pour revenir se ressourcer à la Réunion.



Partenariat avec l’État pour le financement de la formation.



Réorganisation des différents services pour mieux servir les Réunionnais.

Recentralisation dans les locaux de la pyramide des services décentralisés de la région qui payaient des loyers exorbitants, etc.



Le courage de ne pas céder aux chantages ni aux caprices des majors, des camionneurs, des syndicalistes, des chefs d’entreprises, les plus riches de l'île, ceux qui ont bien profité pendant ces 12 années.