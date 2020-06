La grande Une "C’est trop tard !" s’insurgent les professionnels du tourisme

Après l'annonce du gouvernement de mettre fin à la quarantaine au plus tard le 10 juillet, c'est-à-dire à la date de levée potentielle de l'État d'urgence sanitaire, les acteurs du tourisme de La Réunion protestent contre cette date trop éloignée. Ils demandent au Président du Conseil Régional de porter leur voix au plus haut niveau et de les aider dans le plan de reprise. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 14 Juin 2020

"Attendre, c’est risquer d’engendrer la plus grave crise économique et sociale que la Réunion n’ait jamais connu", conclut le communiqué des acteurs du tourisme à La Réunion. Et pour cause, ils espéraient encore cette semaine voir les mesures restrictives de voyage être levées avant le 22 juin, pour finalement apprendre juste après que ce sera le 10 juillet. "Ce n’est ni tolérable ni acceptable", proclament-ils en coeur.



Depuis plusieurs semaines, les différents secteurs de la filière, soutenus par le MEDEF, se mobilisent pour rouvrir le ciel réunionnais aux touristes pour relancer leur activité. S’ils affirment être "tous favorables à l’imposition d’une norme sanitaire spécifique, à savoir les tests au départ, pour protéger au maximum notre territoire et éviter l’importation de cas", ils refusent d’attendre jusqu’au 10 juillet pour la levée de la quarantaine.



Selon eux, chaque jour compte. "C’est maintenant que nos familles envisagent de venir nous voir. C’est maintenant que les touristes choisissent leur destination, pour leurs prochaines vacances. C’est maintenant que nos entreprises ont besoin de s’organiser pour accueillir à nouveau dans des conditions sanitaires sécurisantes. C’est maintenant que les campagnes de communication à l’échelle mondiale démarrent et La Réunion risque de regarder le train passer ou plutôt les avions !", insiste le groupement. Ils rappellent que la liberté de circuler reprend partout en Europe et que chaque semaine perdue risque d’entraîner la fermeture des entreprises et la perte de milliers d’emplois. Ils exigent que le gouvernement lève la quarantaine immédiatement en contrepartie des dépistages.



Un plan régional souhaité



Les professionnels du tourisme se tournent vers la pyramide inversée pour être soutenue. Ils souhaitent que Didier Robert porte leur voix devant le gouvernement. Ils désirent également que la Région mette un plan de relance ambitieux, comme le font les autres destinations. Les acteurs du tourisme espèrent un soutien au niveau de la communication ainsi que des packages à promouvoir pour attirer les visiteurs de l’hexagone.



Dissonance avec l’IRT



Ce communiqué des acteurs du tourisme fait suite à un autre de l’IRT parvenu un peu plus dans la journée. Dans ce dernier, l’IRT estime que "la levée des mesures restrictives à l'entrée de La Réunion est une bonne nouvelle pour la destination et la relance de son activité touristique". Une annonce qui a dû passer au travers de la gorge des professionnels qui remuent ciel et terre afin de survivre. Il est évidemment difficile pour un établissement public d’aller à l’encontre d’une décision gouvernementale, mais cette position risque de pimenter les prochaines rencontres professionnelles.



