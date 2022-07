C’est reparti pour les Vacances Culturelles !

Le premier jour des Vacances Culturelles ont débuté à Saint-Paul ! Place à l’atelier percussions ce matin avec Erno à l’espace culturel Sudel Fuma en présence de Suzelle Boucher, deuxième adjointe et élue déléguée aux affaires culturelles. Les marmailles présents ont pris plaisir à découvrir l’histoire de cet instrument de musique typique de La Réunion. Au cours des prochains jours, d’autres ateliers seront prévus comme le tressage de feuilles coco, la gravure sur calebasse, le moringue mais également la fabrication de cerf-volant et l’éveil musical. Et pour satisfaire petits et grands, certains ateliers sont accessibles dès 6 ans.Ces Vacances Culturelles constituent une déclinaison de L’été culturel, un dispositif piloté par le Ministère de la Culture. Ce rendez-vous, proposé à Saint-Paul, permet aux jeunes et aux familles ne partant pas en vacances d’accéder à une offre culturelle de qualité pendant les vacances scolaires.Ce dispositif gratuit permet également à la commune d’accompagner les artistes et les professionnels de la filière culturelle. Les actions mises en place reposent sur l’éducation artistique et culturelle, la transmission de connaissances, la rencontre vivante avec les artistes et la pratique. Place à la culture pendant ces vacances !