C’est reparti pour le concours de collecte de piles et de bouchons organisé par le TCO !

Dans la dynamique de la SERD 2020, le TCO relance cette année encore le Grand jeu concours piles et bouchons dans les établissements scolaires de l’Ouest.Le grand jeu concours piles et bouchons est devenu un rendez-vous annuel incontournable, très attendu des établissements scolaires de l’Ouest. C’est parti pour l’édition 2020 ! Chefs d’établissement, enseignants et élèves des écoles du territoire de la côte Ouest ,… à vos marques, prêts, jouez !À la clé pour chacune des 3 classes lauréates (une classe en primaire, une au collège et une au lycée), la mise à disposition d’un car pour une sortie scolaire dans l’Ouest ! De quoi motiver les élèves, mais pas seulement… Les piles récupérées seront directement orientées dans la filière de Corepile pour y être traitées. Et au-delà de la cause environnementale (tri, recyclage et réduction des déchets), cette opération bénéficiera également à l’association Handi Bouchons Réunion En effet, l’ensemble des bouchons collectés à l’occasion de ce concours sera versé au centre de tri du Port, afin de participer au financement de loisirs sportifs pour des personnes en situation de handicap.Les inscriptions en ligne sur le site internet du TCO sont ouvertes du 30 novembre 2020 au 4 février 2021 (à 12h au plus tard) plus d’informations sur le site www.tco.re