C’est reparti pour le concours "Jardins et Balcons fleuris" !

L’incontournable concours « Jardins et balcons fleuris » de la ville, c’est reparti ! Du 19 septembre au 31 octobre, inscrivez-vous à cette 7ème édition de ce concours qui met en valeur non seulement les jardins fleuris et luxuriants de Saint-Paul mais aussi les efforts déployés par les propriétaires pour préserver l’environnement. L’année dernière, Roland Volk avait raflé la première place et avait remporté un bon d’achat de 200 euros ainsi qu’un survol de la Réserve Naturelle de l’Etang en ULM. Vous aussi tentez votre chance !Les inscriptions se font au service Développement Durable, du 17 au 31 octobre 2018, soit par téléphone au 02 62 45 80 28, soit par mail à l’adresse suivante concours.public@mairie-saintpaul.fr . Le règlement du concours est disponible sur le site internet de la mairie de Saint-Paul et peut être envoyé sur demande aux personnes intéressées.