C'est quoi la Qualité de Vie au Travail ? Regards croisés d'heureux entrepreneurs pei

Une personne sur deux se dit malheureuse au travail (Stepstone 2012). Gestion du temps, travail d'équipe, environnement professionnel, stress, maladies, burn out.... Ces thèmes vous parlent peut-être ? Force est de constater que les dirigeants d'aujourd'hui doivent prendre la vague de cette question de la qualité de vie au travail, tant pour le développement de leurs équipes que pour assurer la pérennité de leur entreprise.

La qualité de vie au travail (QVT) est au cœur d'une conférence créative programmée jeudi 28 novembre à St Leu. L' objectif de cet événement est de donner des astuces concrètes & mettre en réseau les Réunionnais en quête de sens & les acteurs de l'orientation durable.





Parmi les participants,

En moins de 2 heures, les participants seront invités à vivre des ateliers concrets, ludiques & recevront des outils de leviers, des témoignages, des ressources pour concilier bonheur & travail. Cet événement innovant est co-organisé par des entrepreneurs réunionnais engagés.Parmi les participants, Thomas Sigismeau , créateur de Mandalas tissés . "L’appréciation du sentiment de bien-être au travail peut se voir de façon individuelle & collective. C’est un large champ qui englobe des concepts clefs du travail tels que l’adéquation humain-mission, motivation, l’engagement, le sens individuel & collectif, le management positif, les relations sociales, la gestion durable, le corps...", commente-t-il. Il ajoute : "Absentéisme, stress, manque de sens, quête de satisfaction & d' adaptation aux besoins : c'est aujourd’hui la réalité de terrain observée au sein des entreprises. C’est en réponse à ce constat qu'a émergé cette conférence où nous sommes 12 professionnels a partager notre singularité. Pour ma part : celle d’être un arbre d’Ici & d’Ailleurs, au travers de Mandalas tissés en fil que j’exposerai et un que je tisserai en direct live". "J'aimerais que la qualité de vie au travail intègre l'épanouissement du salarié et de l'entreprise. Pour moi, c'est essentiel aussi d'englober l'épanouissement de la planète. Les 3 éléments vont ensemble. Il est urgent de mettre en place des actions en ce sens, au travers des actions de qualité de vie au travail engagée. Lors de la conférence de jeudi, je vais partager ma vision des 4 piliers clés qui contribuent selon moi au bonheur au travail durable", explique Jennifer Vignaud , entrepreneuse sociale Franco-Canadienne, conférencière et consultante spécialisée en Life Designing qui participe également à l'événement. Pour Daniela Silva-Grégoire , du centre de langues K'Osez, la qualité de vie au travail est "un ensemble d'éléments interconnectés" . "Ressentir un grand enthousiasme pour ce que je fais au quotidien, qui est nourri par le sentiment que ce que je fais a du sens, et que je joue mon rôle dans l'écosystème de la vie dont je fais partie. Mais cet enthousiasme et ce sentiment de sens sont présents de façon durable uniquement quand je suis capable de prendre soin de moi d'abord, de trouver mon équilibre en veillant à mes besoins physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Tendre vers cet équilibre individuel me permet de mieux prendre soin de mes interactions avec les autres humains, les autres espèces et mon environnement physique", témoigne la participante. Pour l'ntrepreneure Julie Casterman , "la qualité de vie au travail, c'est pouvoir créer ses propres challenges, en accord avec ses valeurs & sans tensions extérieures. J'ai adoré auparavant travailler à des postes à responsabilités, je me nourrissais de la pression sans réaliser à quel point elle me bouffait. Une autre clé de bonheur au travail, c'est aussi le sens, pouvoir répondre à la question "pourquoi je suis utile ? Comment puis-je faire ma part ( Cfr La légende du colibri de Pierre Rahbi )". Mon outil de prédilection pour accompagner le bonheur au travail est la communication sous toutes ses formes. Communiquer est le propre de l'homme et nous sommes en constant développement du mode d'emploi pour y arriver. Communiquer de manière ludique alimente la joie individuelle. Communiquer en conscience permet de nourrir l'harmonie relationnelle. Joie & harmonie sont pour moi des ingrédients de la qualité de "vie tout court" !" "J'appréhende la qualité de vie au travail comme la capacité de l' 'individu à concilier le FAIRE & l'ÊTRE. La QVT est votre capacité à concilier vos enjeux fonctionnels (atteindre un résultat professionnel quelconque, via une succession d'actions) avec vos enjeux relationnels (mieux être en lien à vous-même et en lien aux autres, en percevant les ressentis afin de pouvoir ensuite les intégrer dans vos prises de décision, dans votre communication et dans vos actes). Durant la conférence, je vais vous inviter à changer de regard sur les liens que l'on tisse avec soi-même et avec les autres, via un exercice ludique d'écriture, re-goûter à l l'étendue du pouvoir que vous détenez sur vous-même, sur les autres et dans vos relations", explique Marion Hallet , Photothérapeute & Conférencière. Jeudi 28 Novembre 2019 > 17h45 – 20h30 Le Domaine des Lys à Saint Leu *** La Réunion Du Bonheur au Travail Durable *** Conférence créative, scientifique & engagée !



Plus d'infos en suivant ce lien

