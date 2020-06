C’est quoi être réunionnais ?

Hier dimanche, on recevait chez nous pour déjeuner, des amis dont on aime la compagnie et qui quittent La Réunion pour raisons professionnelles et s’installent à Paris. Parmi les discutions passionnantes que nous avons eu, le désintéressement de l’histoire de l’ile par les réunionnais était abordé et abondamment argumenté. Ce partage m’a rappelé une chronique « Déclin de la France ? » que Jean D’Ormesson avait écrit dans Le Figaro le 12 juillet 2004 et qui apparait dans son livre « Saveur du temps ». Je me suis ainsi, laissé séduire par ces écrits et inspirer par notre discussion familiale pour faire un parallèle.



Il est vrai que l’on s’intéresse davantage à la famille Kardashian, à Beyoncé ou à Christiano Ronaldo, qui vivent en direct chez nous sur notre smartphone, qu’à Mahé de Labourdonnais, à Edmond Albius ou à Nicole Robinet de la Serve qui croupissent dans les livres d’histoires poussiéreux. Mahé de Labourdonnais est un restaurant. Le dodo une bière. Les belles demeures créoles des ruines ou parties en fumée. Les usines sucrières des logements sociaux… Nous ne sommes plus fiers de notre passé car nous l’ignorons délibérément. Comme le faisait remarquer ma fille qui vient de finir ses études pour être professeure des écoles, Il semble plus aisé de placer la France ou les pays européens sur une carte que Rodrigue, l’Afrique du Sud, ou encore les Seychelles, qui semblent être un devoir insurmontable pour notre jeunesse. Nous nous sommes européanisés et nous n’arrivons plus à nous situer dans notre environnement proche car cela n’est pas enseigné à l’école. Enseigner le moyen âge, la révolution, les guerres mondiales est important pour notre appartenance à la nation française, mais donner la possibilité aux réunionnais de comprendre pourquoi nous sommes français, est essentiel pour son devenir. L’acculturation de notre Réunion nous amène inévitablement à une perte d’identité et des valeurs qui nous a été laissées par nos ainés, au prix de tant de sacrifices, de vies, et qui faisaient notre particularité et notre richesse. Notre vivre ensemble, notre tolérance, notre mélange culturel, faisaient des envieux dans ce monde empêtré de conflits en tout genre. Beaucoup veulent venir vivre chez nous. Et nous on est bien content de rentrer la case après un voyage.



L’une des plus grandes pertes qui guette les réunionnais, c’est la langue créole. C’est quoi être réunionnais ? L’élément naturel qui nous unit en premier lieu c’est notre langue créole mais nos enfants ne savent plus parler créole… Ce qui nous rassemblait et qui nous rendait fier est relégué aux oubliettes. Parler créole ne fait pas bonne manière de nos jours. Pire, on en a honte… Pourtant être réunionnais c’est d’abord être fier de La Réunion. Et pour en être fier, il faut connaitre son histoire. La Réunion a toujours été une terre de lutte et d’espérance, aujourd’hui je ressens un profond pessimiste qui s’installe car il n’y a pas d’espoir sans souvenir. Il est évident que nous devons maitriser la langue de la République, le français, mais il n’en est pas moins vital, de sauver notre langue maternelle le créole, de la disparition. Etre réunionnais c’est aussi le vouloir et défendre ses intérêts. C’est être fier d’appartenir à un peuple qui s’est battu pour que nous soyons là, libres. Nous avons de quoi être fier de notre passé tant Dina Morgabine, les Mascareignes, l’ile Bourbon, La Réunion a vu naître de grands hommes et femmes. L’avenir n’a de sens que s’il sort d’un passé et notre passé est tellement glorieux que c’est un véritable écœurement de constater avec quel dédain communicatif notre histoire est devenue à ce point méphitique !



Qu’est-ce qu’être réunionnais de nos jours ? La réponse est entre les mains des réunionnais et de tous ceux qui aiment La Réunion. Soit on continue de la sorte dans un hédonisme irresponsable et on oublie le passé et on accorde à l’avenir que facilité, opulence et insouciance laissant nos racines pourrirent et disparaitre. Alors comme un génocide nous serons tous coupables de la disparition des réunionnais. Soit on se rappelle de notre passé émouvant, passionnant et on l’enseigne à nos enfants qui avec d’autres qui aiment La Réunion construiront et s’installerons dans un avenir digne de son histoire. Nous devons être à la hauteur de ce que nous ont laissé les anciens.