C’est parti pour une rentrée sportive à l’école municipale de Sport de Saint-Paul

Basket, Tennis, Course, Piscine, Beach Volley, Beach Soccer, Trampoline, expressions corporelles, jeux d’oppositions et pleins d’autres activités proposées tous les mercredis à l’école municipale de Sport sur plusieurs sites de la commune tels que le gymnase de la périphérie du centre ville, la Plaine, le CREPS, la piscine de Saint-Paul, le site de Beach sur le front de mer…



Une rentrée qui a débuté ce mercredi où parents et enfants, âgés de 5 ans à 12 ans, étaient réunis pour les présentations et un début sportif bien mérité après ces longues vacances. Heureux de retrouver les copains, les enfants étaient plus que motivés.



Pour plus de renseignements, contactez le service des Sports au 0262 34 49 34.