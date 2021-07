Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL C’est parti pour les centres de loisirs à Saint-Paul 25 structures d’accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), 1 565 enfants accueilli.es et 91 % de taux de fréquentation. Voici les chiffres clés des séjours organisés du 19 juillet au 6 août 2021 dans les Bassins de vie de Saint-Paul.



Revivez en images le lancement de ces ALSH : en direct depuis le centre installé à l’école Sarda-GARRIGA pour une centaine de marmays âgé.es de 3 à 12 ans. Toutes et tous pratiquent des activités culturelles, sportives et manuelles. Comme l’illustre l’atelier « J’écris mon quartier idéal de demain ».





Tout savoir sur les ALSH Ces ALSH concerne 711 enfants de 3 à 6 ans et 854 petit.es de 6 à 12 ans. Le taux de fréquentation passe à 91% contre 76% pour le séjour de juillet-août 2020.

Le personnel mobilisé durant les ALSH

6 Coordonnateurs

18 Directeurs

25 Directeurs adjoints

25 Assistantes sanitaires

208 Animateurs

180 Agents municipaux pour assurer le nettoyage et le service des repas sur les 15 jours de fonctionnement Les « écoles ouvertes » à Saint-Paul En partenariat avec l’académie de La Réunion et le tissu associatif local, la Ville de Saint-Paul propose à 150 enfants de bénéficier du dispositif « écoles ouvertes» du 26 juillet au 6 août 2021. L’occasion de permettre aux enfants durant les vacances de revoir certains contenus scolaire de l’année écoulée toute en s’amusant.

L’objectif est de fournir un apport pédagogique aux enfants par une alternance entre programme d’apprentissage en matinées et animation ludique et sportive en après-midi. « L’école apprenante » aussi proposée En parallèle au dispositif école ouverte, l’association « OU GIGN » met en place « l’école apprenante » dans deux écoles primaires. 40 enfants sont concerné.es à Blanche-PIERSON et 20 autres à l’Éperon. Objectif : favoriser un meilleur apprentissage pour les enfants accueillis grâce à des méthodes ludiques et à des contenus scolaires. Une action encadrée par des professionnels de l’animation. Des séjours thématiques Les directrices.eurs devront, pour ce séjour, développer une des thématiques ci-dessous :

Regard de l’enfant sur son quartier demain

Les petits citoyens bâtisseurs

J’écris mon quartier idéal

La fabuleuse histoire de mon quartier

Fenêtre sur ma ville.

Pour l’année 2021, les différentes équipes travailleront à leur guise sur les actions que les animateurs et enfants pourront partager après la journée d’activité avec les parents. Par ailleurs, ces thèmes permettent aux enfants de développer leur imaginaire et surtout d’envisager un monde meilleur pendant cette situation de crise sanitaire. La Culture au centre des activités proposées Les missions, la place et l’implication de l’animateur dans le centre de loisirs sont renforcées. Avec des journées d’animations adaptées aux différentes tranches d’âge en se basant sur les courbes d’intensité de concentration des enfants. 28 professionnels proposeront aussi des activités de qualités dans plusieurs domaines de compétences.

9 prestataires proposeront des activités culturelles : tressage feuille coco, moringue, chant traditionnel, jeux de société “lontan”

6 prestataires proposeront des ateliers manuels et techniques : percussion, guitare, création de marionnettes ou autre objet divers

Des ateliers d’initiation théâtre, ateliers de contes et spectacles de contes seront proposés par 4 professionnels expérimentés de ce secteur

2 professionnels proposeront des activités cinématographique et audiovisuel interactif

Des activités d’expressions corporelles et sportives auront lieu : danse, yoga, escrime. Des activités innovantes au cœur des Bassins de vie Les activités innovantes seront proposées par les services internes et organismes partenaires œuvrant dans le domaine éducatif : Natation et activités sportives dispensées par les éducateurs de la direction des Sports. 80 enfants du centre primaire Louise-SIARANE bénéficieront d’un stage de natation du Plan « Savoir nager » du 19 au 23 juillet 2021 à la piscine du front de mer.

L’évènement « OPUS POCUS » viendra à la rencontre des enfants à l’accueil de loisirs de Jean-ALBANY le 27 juillet 2021 de 9 à 11 heures. Pour cette édition les percussions seront les instruments mis à l’honneur.

Dans le cadre de la promotion des Jeux olympiques de TOKYO, deux éducateurs (athlètes de haut niveau), ayant été champions du monde dans leurs disciplines, animeront une sensibilisation et une animation autour de leurs activités sportives respectives avec comme toile de fond les JO de TOKYO (Georgy FERNANTE fera de l’initiation à la boxe savate française et Neige-Line EDMONT initiera les enfants à l’haltérophilie).

Des ateliers de prévention solaire seront assurés par l’association MISOLRÉ avec le principal objectif de sensibiliser les enfants aux dangers du soleil en apportant de l’information. Ces rendez-vous se dérouleront à Grand Fond, à Évenor-LUCAS, à Sarda-GARRIGA, à Louise-SIARANE, à Anne-Marie SOUPAPOULÉ, à Roquefeuil, à l’Éperon et à la Saline-les-Bains.

La Ville organise aussi un atelier de fabrication de cerf volant pour les 6 à 12 ans. À Jean-ALBANY, au Bernica, à Grand Fond, à Roquefeuil, au Guillaume et à la Saline-les-Bains.

L’atelier création de tableau avec des graines secs (lentilles, pois, haricots…) se tiendra au Bernica et à Grand Fond.

Autre atelier proposé : celui de couture pour la réalisation de pot à crayons, à Adèle-FERRAND, à l’école des Fourmis, à Mathilde-Frappier-de-MONBENOÎT, à Anne-Marie-SOUPAPOULÉ, à l’Étang et à Jean-MONNET

Un atelier astronomie pour apprendre à créer des maquettes de fusée aura lieu à Jean-ALBANY, à l’école des Combavas, à Louise-SIARANE, à Évenor-LUCAS et à Sarda-GARRIGA. Ce rendez-vous ludique va permettre aux enfants de découvrir les traditions Réunionnaises et de fabriquer leur ville de demain en 3D avec des emballages de carton recyclés. Des plantations d’arbres vont également se dérouler dans le jardin de l’école pour les sensibiliser au développement durable.Ces ALSH concerne 711 enfants de 3 à 6 ans et 854 petit.es de 6 à 12 ans. Le taux de fréquentation passe à 91% contre 76% pour le séjour de juillet-août 2020.Le personnel mobilisé durant les ALSH6 Coordonnateurs18 Directeurs25 Directeurs adjoints25 Assistantes sanitaires208 Animateurs180 Agents municipaux pour assurer le nettoyage et le service des repas sur les 15 jours de fonctionnementEn partenariat avec l’académie de La Réunion et le tissu associatif local, la Ville de Saint-Paul propose à 150 enfants de bénéficier du dispositif « écoles ouvertes» du 26 juillet au 6 août 2021. L’occasion de permettre aux enfants durant les vacances de revoir certains contenus scolaire de l’année écoulée toute en s’amusant.L’objectif est de fournir un apport pédagogique aux enfants par une alternance entre programme d’apprentissage en matinées et animation ludique et sportive en après-midi.En parallèle au dispositif école ouverte, l’association « OU GIGN » met en place « l’école apprenante » dans deux écoles primaires. 40 enfants sont concerné.es à Blanche-PIERSON et 20 autres à l’Éperon. Objectif : favoriser un meilleur apprentissage pour les enfants accueillis grâce à des méthodes ludiques et à des contenus scolaires. Une action encadrée par des professionnels de l’animation.Les directrices.eurs devront, pour ce séjour, développer une des thématiques ci-dessous :Regard de l’enfant sur son quartier demainLes petits citoyens bâtisseursJ’écris mon quartier idéalLa fabuleuse histoire de mon quartierFenêtre sur ma ville.Pour l’année 2021, les différentes équipes travailleront à leur guise sur les actions que les animateurs et enfants pourront partager après la journée d’activité avec les parents. Par ailleurs, ces thèmes permettent aux enfants de développer leur imaginaire et surtout d’envisager un monde meilleur pendant cette situation de crise sanitaire.Les missions, la place et l’implication de l’animateur dans le centre de loisirs sont renforcées. Avec des journées d’animations adaptées aux différentes tranches d’âge en se basant sur les courbes d’intensité de concentration des enfants.Les activités innovantes seront proposées par les services internes et organismes partenaires œuvrant dans le domaine éducatif : Ces rendez-vous se tiennent dans un cadre sécurisé avec un protocole sanitaire strict lié à la Covid-19. Les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont appliquées.Revivez en images le lancement de ces ALSH : en direct depuis le centre installé à l’école Sarda-GARRIGA pour une centaine de marmays âgé.es de 3 à 12 ans. Toutes et tous pratiquent des activités culturelles, sportives et manuelles. Comme l’illustre l’atelier « J’écris mon quartier idéal de demain ».





Dans la même rubrique : < > Opération Médiabus reportée à la Saline Lancement de la 7ème édition de Partir en livre !