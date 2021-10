C’est parti pour les Vacances culturelles d’octobre à Saint-Paul

Le Bob, on l’a tous déjà entendu dans un maloya, accompagné d’un Kayamb et d’un Roulèr. Ce matin, c’est de leurs petites mains habiles, que les petits Saint-Paulois confectionnent cet arc musical traditionnel, en compagnie d’un artisan qui leur livre le secret de son savoir-faire.

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, propose la culture sous toutes ses formes durant la période des vacances scolaires, de nombreux ateliers artistiques gratuits attendent les enfants : Danse Hip Hop, peinture, musique, maloya, confection d’instruments kréol, théâtre…



Entre découverte du patrimoine historique du territoire, moment de partage et de transmission des connaissances avec les jeunes Saint-Paulois, l’ambiance est au rendez-vous.



Attention, il faut obligatoirement s’inscrire à chaque atelier au 02 62 34 49 20 ou à l’adresse suivante (vacances.culturelles@mairie-saintpaul.fr). Il n’y aura pas de repas sur place lors des ateliers.