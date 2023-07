C’est parti pour les Vac ado !

Les ados Saint-Paulois inscrits vont profiter à fond avant la prochaine rentrée. Ateliers sportifs, artistiques, pleine nature ou encore numérique… tout a été pensé pour occuper les jeunes de 11 à 17 ans durant les vacances d’hiver austral. Ce dispositif, lancé en juillet 2022, rencontre un véritable succès. D’où sa reconduction par la Ville.Les Vac’Ado permettent de proposer six stages ludiques dédiés aux adolescents de 11 à 17 ans dans les Bassins de vie du territoire.Proposer de telles actions correspond à la stratégie ambitieuse de la Municipalité enclenchée en faveur de la jeunesse. C’est un enjeu fondamental car ces jeunes générations représentent nos talents, nos pépites et notre avenir. Il s’agit également de former les citoyens de demain.