C'est parti pour la coupe du Monde ! Les Réunionnais seront de la partie !

Le monde entier a rendez-vous ce jeudi en Russie pour l'ouverture du Mondial 2018. Le coup d'envoi de la compétition sera donné à 19h (heure de La Réunion) avec le premier match de cette coupe du monde opposant le pays hôte, la Russie, à l'Arabie saoudite.



Pendant un mois, du 14 juin au 15 juillet, 32 équipes vont s'affronter pour tenter de succéder à l'Allemagne, sacrée au Brésil en 2014, et favorite une fois de plus comme la France, l'Espagne ou encore le Brésil.



Mais d'autres équipes comme l'Uruguay, la Pologne, le Portugal ou encore l'Argentine auront leur mot à dire au cours de ce mondial.



Pour la première fois de son histoire, la coupe du monde intégrera aussi bien pour les spectateurs que les acteurs du jeu, l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Cette dernière servira à valider ou non un but, à délivrer ou pas un carton rouge, juger une action litigieuse ou encore corriger une erreur d'un joueur sanctionné.