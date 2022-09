C’est parti pour la World Clean Up Day ce 17 septembre !

Envie de réaliser une action citoyenne ? Venez participer à la journée mondiale World clean up day ce samedi 17 septembre 2022 à Saint-Paul ! Vous êtes une association, une école, une entreprise ou autre structure et vous souhaitez participer à l’opération World Clean Up Day ? Rien de plus simple. La Ville de Saint-Paul vous accompagne en mettant à votre disposition des kits : 50 sacs poubelle pour les déchets non recyclés, 20 sacs translucides pour les déchets recyclables, 100 paires de gants en latex.



Pour réserver et récupérer le kit, il faut faire votre demande par mail à l’adresse suivante : contact.biodiversité@mairie-saintpaul.fr



Merci d’indiquer le nom de la structure, le lieu identifié pour le nettoyage (territoire de Saint-Paul uniquement) et les horaires. Indiquer également les besoins en termes d’évacuation des déchets. Les kits seront à retirer au 38, rue d’Angoulême 97 460 Saint-Paul – avant vendredi 16 septembre 15h.



Plus d’informations, contactez le 0262 34 49 28