C’est parti pour la Fête du Court Métrage !

Au programme, assistez gratuitement à des projections : “Haut en couleurs”, “Mes 4 Saisons”, “Jeux pas toujours sages”, “En haut de l’affiche”, “Des lendemains qui chantent”, “Villes et villages insolites”. Découvrez la sélection de la médiathèque Leconte de LISLE lors ce cette manifestation annuelle née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous. Les places sont limitées et les réservations sont obligatoires (0262 45 81 85).Retrouvez la programmation complète sur www.lafeteducourt.com